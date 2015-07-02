Агдамская ковровая фабрика приостановила деятельность

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Закрыта древняя ковровая фабрика, которая после оккупации Агдама долгие годы продолжала свою деятельность в Бардинской ковроткацкой мастерской.

Об этом Report сообщила руководитель Производственного объединения "Агдам халчачылыгы" Джейран Алиева.

По ее словам, причиной закрытия текстильного предприятия стало переселение в новые квартиры временно разместившихся в Бардинской ковроткацкой мастерской вынужденных переселенцев": "Более 20-ти лет мы не приостанавливали работу и продолжали ткать ковры вместе с несколькими работниками. После переезда ткачих в новые поселки на фабрике возникла проблема нехватки рабочей силы. Эта область мало оплачиваемая и требует кропотливой работы. По этой причине желающих работать в мастерской мы не нашли".

Д.Алиева отметила, что в агдамском поселке Гузанлы предусматривается строительство цеха по производству карабахских ковров.

Отметим, что раньше карабахские ковры ткали на Агдамской ткацкой фабрике и ее филиалах в Шуше, Ходжалы, Зенгилане, Джебраиле и других районах.