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    ​Агахан Абдуллаев: Чувствую себя хорошо

    Сегодня вечером приму участие в Конкурсе мугама

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ "В настоящее время чувствую себя хорошо". Об этом Report сообщил народный артист Азербайджана, известный исполнитель мугама Агахан Абдуллаев.

    "В связи с некоторыми проблемами со здоровьем я проходил обследование и лечение в Турции. Слава создателю, сейчас чувствую себя хорошо. У меня есть некоторые проблемы с голосом. Однако, врачи сказали, что это пройдет. Сегодня вечером приму участие в Конкурсе мугама. Ведь я же член жюри на этом конкурсе. Так как я был в отъезде, то не мог присутствовать в центре Мугама, а сегодня собираюсь пойти туда", - сказал А.Абдуллаев.

    Напомним, что вчера поступила информация о кончине народного артиста. 

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