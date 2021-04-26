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Афроамериканские актеры остались без "Оскаров" за главные роли

Афроамериканские актеры остались без "Оскаров" за главные роли Афроамериканские актеры не получили "Оскаров" ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль по итогам 93-й церемонии вручения премии, хотя по крайней мере в первом случае фаворитом был афроамериканец Чедвик Боузман
Искусство
26 апреля 2021 г. 08:56
Афроамериканские актеры остались без Оскаров за главные роли

Афроамериканские актеры не получили "Оскаров" ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль по итогам 93-й церемонии вручения премии, хотя по крайней мере в первом случае фаворитом был афроамериканец Чедвик Боузман.

Как передает Report, трансляцию церемонии вел телеканал ABC.

Боузман был номинирован на "Оскар" посмертно. У победившего же в номинации 83-летнего Энтони Хопкинса, который стал самым пожилым лауреатом в данной категории, одна статуэтка уже есть, так что в многочисленных прогнозах СМИ победа отдавалась чаще всего Боузману. Среди претендентов был также Риз Ахмед - первый мусульманин, выдвинутый на "Оскар" в этой категории.

Среди претендентов на "Оскар" за лучшую женскую роль из пяти номинанток темнокожими были две - Виола Дэвис и Андра Дэй. Таким образом, награды в обеих категориях могли бы достаться афроамериканцам.

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