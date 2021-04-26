Афроамериканские актеры остались без "Оскаров" за главные роли

Афроамериканские актеры не получили "Оскаров" ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль по итогам 93-й церемонии вручения премии, хотя по крайней мере в первом случае фаворитом был афроамериканец Чедвик Боузман

Афроамериканские актеры не получили "Оскаров" ни за лучшую мужскую, ни за лучшую женскую роль по итогам 93-й церемонии вручения премии, хотя по крайней мере в первом случае фаворитом был афроамериканец Чедвик Боузман.

Как передает Report, трансляцию церемонии вел телеканал ABC .

Боузман был номинирован на "Оскар" посмертно. У победившего же в номинации 83-летнего Энтони Хопкинса, который стал самым пожилым лауреатом в данной категории, одна статуэтка уже есть, так что в многочисленных прогнозах СМИ победа отдавалась чаще всего Боузману. Среди претендентов был также Риз Ахмед - первый мусульманин, выдвинутый на "Оскар" в этой категории.

Среди претендентов на "Оскар" за лучшую женскую роль из пяти номинанток темнокожими были две - Виола Дэвис и Андра Дэй. Таким образом, награды в обеих категориях могли бы достаться афроамериканцам.