Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 68-й Каннский международный кинофестиваль начнет свою работу завтра.

Как сообщает Report, впервые с 1987 года киносмотр Каннского кинофестиваля откроется лентой, снятой женщиной. На открытии будет показана картина француженки Эмманюэль Берко "С высоко поднятой головой".

Фильмом, который будет показан на закрытии фестиваля 24 мая, станет "Путешествие на край света" Люка Жаке.

В состав жюри фестиваля, где примут участие 83 фильма, входят: французская актриса Софи Марсо, канадский режиссер Ксавье Долан, британская актриса Сиенна Миллер, мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, испанская актриса Росси де Пальма, малайская певица Рокиа Траоре, а также американский актер Джейк Джилленхол.

Известные кинорежиссеры - братья Джоел и Итан Коэны - возглавят жюри Каннского кинофестиваля.