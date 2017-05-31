31 мая - День "королевы архитектуры" Захи Хадид - ФОТО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ 31 мая отмечается День "королевы архитектуры" Захи Хадид. Как передает Report, 31 мая компания Google посвятила свой тематический рисунок этой именитой британской "королеве архитектуры".

Родившаяся в Ираке британская подданная З. Хадид стала первой женщиной в мировой истории - обладательницей престижной Притцкеровской премии в области архитектуры 31 мая 2004 года.

Она также получила известную британскую архитектурную премию Стирлинга, а также Королевскую золотую медаль от Королевского института британской архитектуры.

В 1979 году З. Хадид основала собственную архитектурную компанию "Zaha Hadid Architects", работая в которой, завоевала своими уникальными проектами мировое признание.

Творчеством З. Хадид заинтересовались в 1997 году после постройки музея Гуггенхейма в Бильбао, в разработке архитектурного проекта которого она принимала участие. А в 2003 году после участия З. Хадид в строительстве Центра современного искусства Розенталя в Цинциннати США ее идеи стали по-настоящему востребованными.

Постройки З. Хадид возведены в разных точках земного шара. Они привлекают к себе внимание оригинальными формами и выглядят как инопланетные существа. В число главных достижений архитектора следует отнести Центр Гейдара Алиева в Баку, Политехнический университет в Гонконге, многоцелевой комплекс Beko Masterplan в Белграде, золотую станцию метро в Эр-Рияде, 40-этажный отель в Макао, Музей транспорта Риверсайд в Глазго.

З. Хадид умерла в 2016 году в возрасте 65 лет. Она скончалась в клинике Майами от сердечного приступа.