20 июня в Театре оперы и балета состоится показ оперы "Лейли и Меджнун"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета 20 июня представит гостям, прибывшим в Баку на первые Европейские игры, и местным зрителям оперу Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Театр оперы и балета.

Роль Меджнуна исполнит народный артист Мансум Ибрагимов, а образ Лейли - Назакет Теймурова.

Режиссером-постановщиком спектакля является главный режиссер театра, заслуженный деятель культуры Хафиз Гулиев.