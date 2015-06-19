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    20 июня в Театре оперы и балета состоится показ оперы "Лейли и Меджнун"

    Роль Меджнуна исполнит народный артист Мансум Ибрагимов, а образ Лейли - Назакет Теймурова

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета 20 июня представит гостям, прибывшим в Баку на первые Европейские игры, и местным зрителям оперу Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Театр оперы и балета. 

    Роль Меджнуна исполнит народный артист Мансум Ибрагимов, а образ Лейли - Назакет Теймурова.

    Режиссером-постановщиком спектакля является главный режиссер театра, заслуженный деятель культуры Хафиз Гулиев. 

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