Жители Азербайджана смогут бесплатно посмотреть спектакль московского Театра сатиры "Собака на сене"

Москва. 1 марта. REPORT.AZ/ Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) организует онлайн-показ спектакля Театра сатиры "Собака на сене".

Об этом Report заявил пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов.

По его словам, жители Азербайджана и ещё 80 стран мира, где есть представительства Россотрудничества, получат уникальную возможность увидеть спектакль онлайн 2 марта.

Для этого надо всего лишь зайти на сайт Россотрудничества и в разделе "новости" выбрать анонсирующую новость про спектакль. (http://rs.gov.ru/ru/news/8188) - внизу новостного текста располагается ссылка на плеер для просмотра.

Сергей Шатунов отметил, что показ онлайн трансляций спектаклей, состоявшийся впервые в 2015 году, приобрел большую популярность не только у российских соотечественников, проживающих за рубежом, но и у всех русскоязычных людей по всему миру. Таким образом московские театры становятся ближе, доступнее для русскоязычных людей.

Заместитель директора Театра сатиры Александр Бочарников отметил, что показ 2 марта является презентационным, и поэтому бесплатным.

"В другие дни можно посмотреть спектакль за небольшую оплату (300 рублей). Помимо "Собаки на сене" посетители сети интернет могут посмотреть и другие постановки Театра сатиры: "Укрощение строптивой", "Хомоэректус", "Чемоданчик", "Таланты и поклонники", а также в скором времени новую постановку "12 ночь".

Отметим, что директором Театра сатиры является заслуженный работник культуры России Мамед Агаев, а в спектакле "Собака на сене" задействованы известные актёры Елена Подкаминская и Андрей Барило.