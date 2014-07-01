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    Центр Гейдара Алиева архитектора Заха Хадид удостоен награды "Дизайн года 2014"

    Заха Хадид стала первой женщиной, которая получила награду от организации Design Museum

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Архитектор Заха Хадид получила награду "Дизайн года 2014" от организации Design Museum за дизайн здания Центра Гейдара Алиева в Баку, сообщает REPORT cо ссылкой на сайт этой престижной организации.

    З. Хадид стала первой женщиной, удостоенной награды Design Museum за всю семилетнюю историю премии. 

    Конкурс проходил по 76 номинациям в категориях "Архитектура", "Цифровой дизайн", "Мода", "Мебель", "Графика", "Транспорт" и других.

    По словам  З. Хадид, она  очень рада получить эту премию.

    Проект Центра Гейдара Алиева разработан архитектором  З. Хадид в 2007 году. Культурный центр представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. В проекте здания  центра практически не было использовано прямых линий. 

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