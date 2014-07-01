Центр Гейдара Алиева архитектора Заха Хадид удостоен награды "Дизайн года 2014"

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Архитектор Заха Хадид получила награду "Дизайн года 2014" от организации Design Museum за дизайн здания Центра Гейдара Алиева в Баку, сообщает REPORT cо ссылкой на сайт этой престижной организации.

З. Хадид стала первой женщиной, удостоенной награды Design Museum за всю семилетнюю историю премии.

Конкурс проходил по 76 номинациям в категориях "Архитектура", "Цифровой дизайн", "Мода", "Мебель", "Графика", "Транспорт" и других.

По словам З. Хадид, она очень рада получить эту премию.

Проект Центра Гейдара Алиева разработан архитектором З. Хадид в 2007 году. Культурный центр представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. В проекте здания центра практически не было использовано прямых линий.