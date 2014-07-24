Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Состоялось торжественное открытие VI Габалинского международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева. Как сообщает Report cо ссылкой на сообщение фонда, на церемонии было зачитано адресованное участникам фестиваля поздравительное послание президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

"В Азербайджане, где веками существовало многонациональное и многоконфессиональное общество, сформировалось совершенно неподражаемое культурное пространство. Международные культурные связи, взаимная культурная интеграция и сегодня являются одним из основных приоритетов межгосударственной политики Азербайджана", - говорится в поздравительном послании М. Алиевой.

В обращении отмечается, что Габалинский международный музыкальный фестиваль, престиж которого с каждым годом растет и который ежегодно собирает талантливых музыкантов из различных стран мира, вносит большой вклад во взаимообогащение музыкальных культур различных наций, дальнейшее укрепление дружественных отношений между народами.

Далее один из художественных руководителей фестиваля, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли и председатель Совета аксакалов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров от имени президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой приветствовали всех гостей, приехавших в нашу страну из различных уголков мира для участия в этом грандиозном музыкальном празднике, и пожелали фестивалю успехов. Было отмечено, что нынешний фестиваль является средством популяризации в мире музыкальных традиций нашей страны.

Затем на сцене, сооруженной под открытым небом, состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.

На концерте прозвучали произведения Хайяма Мирзазаде, Вольфганга Амадея Моцарта, Кара Караева, других известных азербайджанских и европейских композиторов.

Солировали скрипач Кямран Омарли, пианистка, заслуженная артистка Гюльшан Аннагиева. Первый концерт фестиваля был представлен под управлением народного артиста, кавалера ордена «Шохрат», президентского стипендиата Рауфа Абдуллаева.

В музыкальном празднике, который продлится до 1 августа, примут участие известные музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры из Азербайджана и зарубежных стран.