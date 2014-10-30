Пятый фестиваль европейских фильмов открылся в Баку - Фоторепортаж

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие Пятого фестиваля европейских фильмов.

Как сообщает Report, в этом году в рамках организованного представительством ЕС в Азербайджане кинофестиваля будет продемонстрировано 16 европейских фильмов - работы из Германии, Финляндии, Чехии, Великобритании, Австрии, Хорватии, Бельгии, Румынии, Италии, Эстонии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Болгарии, Швеции, а также один азербайджанский фильм. Зрителям будут представлены как анимационные и документальные работы, так и фильмы в жанре комедия, драма, фантастика, приключения.

По словам главы миссии ЕС в Азербайджане Малены Мард, данный фестиваль уникален тем, что позволяет представить все разнообразие и богатство европейской культуры. Кроме того, он призван способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между странами ЕС и Азербайджаном.

Откроет кинофестиваль комедия "Иди к черту, Гете", снятая в Германии в 2013 году.

Завершится фестиваль показом азербайджанской киноленты "Набат" режиссера Эльчина Мусаоглу, который в этом году был выдвинут на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Вход на просмотр фильмов свободный. Кинофестиваль продлится до 9 ноября.