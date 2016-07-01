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    Зубко: Украина инициировала создание транспортного коридора "Балтийское море - Черное море - Каспийское море"

    Украина передала азербайджанской стороне проект соглашения о создании этого транспортного коридора

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Украина передала азербайджанской стороне проект Соглашения о создании международного транспортного коридора "Балтийское море-Черное море-Каспийское море". 

    Как сообщает Report со ссылкой на правительственный портал Украины, об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко в ходе 11-го заседания совместной межправительственной азербайджанско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Баку.

    "Этот большой транспортный коридор, который синхронизирует несколько маршрутов, будет иметь большое значение в укреплении торгово-экономических связей. Также предусматривается создание единого органа управления в рамках коридора для формирования комплексной стратегии развития грузовых перевозок в регионе", - заявил Зубко. 

    Он проинформировал также, что между Украиной и Азербайджаном продолжается транспортное сотрудничество по маршруту "Шелковый путь". По его словам, результаты тестового рейса контейнерного поезда по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай доказали технические и технологические возможности таких перевозок.

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