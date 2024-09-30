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Зиядов: Азербайджан инициирует создание 'зеленого коридора' на маршруте от Китая до Европы

Зиядов: Азербайджан инициирует создание 'зеленого коридора' на маршруте от Китая до Европы Азербайджан нацелен на создание "зеленого коридора" вдоль маршрута Среднего коридора от Китая до Европы.
Инфраструктура
30 сентября 2024 г. 16:59
Зиядов: Азербайджан инициирует создание 'зеленого коридора' на маршруте от Китая до Европы

Азербайджан нацелен на создание "зеленого коридора" вдоль маршрута Среднего коридора от Китая до Европы.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Он отметил, что для превращения Среднего коридора в "зеленый", следует объединить усилия всех сторон, участвующих в нем.

“Это касается и порта, и железной дороги и Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) и всех остальных. После этого все остальные страны - Казахстан, Китай. Координация идет. Все понимают, что зелёный коридор для всех важен. И для зеленого коридора очень больших требований не нужно: зеленая сертификация портов, перевод железных дорог на чистую энергию (энергию солнца, ветра)”, - сказал Зиядов.

Он напомнил, что в 2026 году Европейский Союз намерен ввести углеродный налог.

“Это означает, что если какой-то ваш контейнер придет в Европейский Союз, они будут смотреть, на источник, который использовался при его доставке. И если источник не зеленый, то будет взыматься налог. Наша идея состоится в том, чтобы создать именно коридор, который будет абсолютно зеленый от Китая до Европы, и даже если завтра ситуация поменяется, чтобы все хотели использовать именно этот коридор из-за того, что он зеленый”, - добавил Зиядов.

Он добавил, что речь идет об “озеленении” всех видов транспорта, задействованных в перевозках по Среднему коридору, включая контейнеры, порты, суда, и железные дороги в Азербайджане и Грузии.

Зиядов отметил, что в Казахстане “очень серьезно рассматривается” возможность использования водорода в качестве зеленого топлива.

“Думаю, через 5-10 лет он [водород] будет более доступен к общему применению”, - сказал он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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