​Зия Мамедов: Транспортная отрасль Азербайджана переживает период высокого развития

Баку. 18 марта.REPORT.AZ/ "Ненефтяной сектор, в частности, транспортная отрасль, переживает период высокого развития, несмотря на падение нефтяных цен, снижение экономической активности и глобальный кризис".

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта Зия Мамедов, выступая на мероприятии "Вчера, сегодня и завтра Бакинского порта: Отчет", посвященном годовщине создания ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Министр транспорта дал информацию о построенных в Азербайджане за последние 10 лет дорогах республиканского значения, мостах, развязках, а также купленных транспортных средствах, в частности, автобусах и такси.

З.Мамедов в своем выступлении также рассказал о реализуемых в Азербайджане международных транспортных проектах, проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в том числе, истории создания ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".