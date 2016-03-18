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    ​Зия Мамедов: Транспортная отрасль Азербайджана переживает период высокого развития

    Министр рассказал об истории создания ЗАО Бакинский международный морской торговый порт

    Баку. 18 марта.REPORT.AZ/ "Ненефтяной сектор, в частности, транспортная отрасль, переживает период высокого развития, несмотря на падение нефтяных цен, снижение экономической активности и глобальный кризис".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта Зия Мамедов, выступая на мероприятии "Вчера, сегодня и завтра Бакинского порта: Отчет", посвященном годовщине создания ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

    Министр транспорта дал информацию о построенных в Азербайджане за последние 10 лет дорогах республиканского значения, мостах, развязках, а также купленных транспортных средствах, в частности, автобусах и такси. 

    З.Мамедов в своем выступлении также рассказал о реализуемых в Азербайджане международных транспортных проектах, проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, в том числе, истории создания ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

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