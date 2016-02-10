Зия Мамедов аннулировал правило, регулирующее электронную продажу билетов для пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министерство транспорта Азербайджана аннулировало решение от 5 апреля 2013 года "Об утверждении административного регламента по электронной продаже билетов для пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте".

Как сообщает Report, соответствующее решение было подписано министром Зией Мамедовым. Оно связано с подписанным президентом Ильхамом Алиевым указом от 18 сентября 2015 года.

Аннулированное решение регулировало электронную систему продажи билетов для пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте.