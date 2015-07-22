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    ​Журналистам представлен новый самолет АЗАЛ - ФОТО

    Скидочная кампания в 4-х направлениях коснется полетов в оба конца

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня журналистам представили новый самолет Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ).

    Как сообщает Report, журналистов проинформировали о том, что лайнер модели "Airbus 340" был доставлен из Пекина. Он предназначен для прямых рейсов. Этот самолет АЗАЛ будет осуществлять прямые рейсы в страны Европы и Нью-Йорк.

    В информации также отмечается, что авиакомпания объявит "низкие цены" (low cost) на полеты в лайнерах модели "Embraer". 

    Как сообщили Report из авиакомпании, объявленная АЗАЛ скидочная кампания в 4-х направлениях коснется полетов в оба конца.  

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