​Журналистам представлен новый самолет АЗАЛ - ФОТО

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня журналистам представили новый самолет Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ).

Как сообщает Report, журналистов проинформировали о том, что лайнер модели "Airbus 340" был доставлен из Пекина. Он предназначен для прямых рейсов. Этот самолет АЗАЛ будет осуществлять прямые рейсы в страны Европы и Нью-Йорк.

В информации также отмечается, что авиакомпания объявит "низкие цены" (low cost) на полеты в лайнерах модели "Embraer".

Как сообщили Report из авиакомпании, объявленная АЗАЛ скидочная кампания в 4-х направлениях коснется полетов в оба конца.