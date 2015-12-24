Жителям дома журналистов выданы "купчии"

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Более 100 жителям построенного для журналистов жилого здания в Баку выданы выписки из государственного реестра.

Как сообщает Report, представление выписок в рамках кампании "Массовые выписки" Государственного комитета по имущественным вопросам состоялось во дворе здания для журналистов. Первый документ был вручен главному редактору газеты İki sahil Вугару Рагимзаде.

На мероприятии участвовали начальник Государственной реестровой службы недвижимого имущества Хикмет Мутсафаев, председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов и руководитель Государственного фонда поддержки СМИ Вугар Сафарли.