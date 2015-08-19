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    ​Жители незаконных построек вдоль железной дороги Баку-Сумгайыт переселены

    Переселенцам была выдана компенсация

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Вынужденные переселенцы, обосновавшиеся в незаконных постройках вдоль железной дороги Баку-Сумгайыт, уже переселены с этой территории. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, сейчас на данной территории осталось всего две семьи, которые в ближайшие дни получат компенсацию и покинут территорию.

    Напомним, что еще в начале августа руководство организации заявляло о наличии большого количества незаконных построек вдоль железных дорог, после регистрации которых организация намеревалась представить все документы правительству. 

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