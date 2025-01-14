Жители Гусара жалуются на пришедшие в негодность дороги в центре города

Жители Гусара жалуются на разбитый асфальт на некоторых центральных улицах города.

Жители Гусара жалуются на разбитый асфальт на некоторых центральных улицах города.

В беседе с корреспондентом Report местные жители рассказали, что несмотря на отремонтированные в центральной части города дороги, улицы Амира Мустафаева и Толстого остались без капитального ремонта.

Отсутствие асфальта на этих улицах создает определенные проблемы, особенно ситуация осложняется осенью и зимой, когда из-за осадков становится затруднительным передвижение как пешеходов, так и транспортных средств.

Жители неоднократно обращались с жалобой в соответствующие государственные органы, однако проблема так и не нашла своего решения.

В Исполнительной власти Гусарского района сообщили местному бюро Report, что ремонт указанных улиц планируется провести в текущем году: "За счет выделенных финансовых средств в 2024 году обновлено асфальтовое покрытие на 8 улицах. В этом году работы продолжатся".