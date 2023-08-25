​​​​​​​Жители города Физули обеспечены питьевой водой

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана реализовало проект по обеспечению питьевой водой жителей Физули, а также зданий и сооружений в городе, принадлежащих государственному и частному секторам, до того как будет осуществлен проект п

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана реализовало проект по обеспечению питьевой водой жителей Физули, а также зданий и сооружений в городе, принадлежащих государственному и частному секторам, до того как будет осуществлен проект по созданию в городе систем питьевого водоснабжения и канализации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

В агентстве отметили, что было принято решение использовать имеющиеся объекты до окончания реализации проекта создания в городе новой системы питьевого водоснабжения. С этой целью были восстановлены и возвращены в строй дренажные системы, построенные при Гуручае в 1980-х годах и пришедшие в негодность во время оккупации. Одновременно на водоисточнике были построены 2 водосборных резервуара общей емкостью 100 куб. м и насосная станция. От водоисточника до города Физули был проложен магистральный водопровод диаметром 630 мм. Магистральный трубопровод подключен к распределительной сети строящегося жилого комплекса, таким образом обеспечено водоснабжение зданий. Для очистки и отвода сточных вод установлены четыре модульные очистные установки. На этих сооружениях в сутки будет очищаться и отводиться 600 куб. м сточных вод.

Наряду с неотложными мерами продолжается реализация проекта по созданию систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули. 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули. Проект рассчитан на улучшение питьевого водоснабжения 50 тысяч жителей города Физули с учетом перспективного развития до 2040 года. В рамках проекта планируется пробурить 15 субартезианских скважин, построить магистральный водопровод протяженностью 10,7 километра, водоочистные сооружения, а также создать водную сеть общей протяженностью 103 километра, выполнить другие работы.