Жители Агдаша получат компенсацию в связи с реконструкцией Ширванского канала
Инфраструктура
- 28 ноября, 2025
- 15:41
В рамках проекта по реконструкции Ширванского оросительного канала в Агдашском районе будет проведена оценка 514 земельных участков.
Как сообщает Report, Дирекция строящихся объектов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана уже начала подготовительные работы.
Речь идет о 400 земельных участках в частной собственности и 114 участках, находящихся в муниципальной собственности. Владельцам земельных участков, попадающих в зону строительства, будет выплачена компенсация за ущерб.
