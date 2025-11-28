Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Жители Агдаша получат компенсацию в связи с реконструкцией Ширванского канала

    Инфраструктура
    • 28 ноября, 2025
    • 15:41
    В рамках проекта по реконструкции Ширванского оросительного канала в Агдашском районе будет проведена оценка 514 земельных участков.

    Как сообщает Report, Дирекция строящихся объектов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана уже начала подготовительные работы.

    Речь идет о 400 земельных участках в частной собственности и 114 участках, находящихся в муниципальной собственности. Владельцам земельных участков, попадающих в зону строительства, будет выплачена компенсация за ущерб.

    Ağdaş sakinləri Şirvan kanalının yenidən qurulması ilə bağlı kompensasiya alacaq

