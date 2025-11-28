Жители Агдаша получат компенсацию в связи с реконструкцией Ширванского канала

В рамках проекта по реконструкции Ширванского оросительного канала в Агдашском районе будет проведена оценка 514 земельных участков.

Как сообщает Report, Дирекция строящихся объектов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана уже начала подготовительные работы.

Речь идет о 400 земельных участках в частной собственности и 114 участках, находящихся в муниципальной собственности. Владельцам земельных участков, попадающих в зону строительства, будет выплачена компенсация за ущерб.