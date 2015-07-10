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    Жителей незаконно построенных в Азербайджане домов могут переселить

    ГКИВ: Если этот процесс обходится дорого, дома сохраняются, в противном случае жителей переселяют

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Идут работы по созданию в Азербайджане единой кадастровой базы.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил зампред Госкомитета по имущественным вопросам (ГКИВ) Рафик Джалилов: "В ближайшие 2-3 года мы сдадим усовершенствованную базу".

    По его словам, этой базой смогут пользоваться не только ГКИВ, но и другие соответствующие структуры: "Нами подготовлена усовершенствованная кадастровая информационная база города Сумгайыта и 7 бакинских районов. Соответствующие работы по трем районам завершим до конца этого года. Усовершенствованная кадастровая информационная база по Гяндже-Шеки будет сдана в 2016 году. Кроме того, будет подготовлен и сдан обычный кадастр 53 районов страны".

    Официальный представитель комитета также внес ясность в некоторые вопросы относительно переселения жителей незаконно построенных домов: "Мировая практика такова, что в случае, если этот процесс обходится слишком дорого, дома остаются, а если дешевле, жители переселяются. На этих территориях мы планируем применить данный принцип".

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