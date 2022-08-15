Житель Баку самовольно изменил расположение магистрального водопровода

Осуществлено вмешательство в работу магистрального водопровода, снабжающего питьевой водой часть поселка Бина Хазарского района Баку.

В работу магистрального водопровода, снабжающего питьевой водой часть поселка Бина Хазарского района Баку, осуществлено вмешательство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Согласно информации, житель поселка по имени Насир самовольно изменил расположение магистрального водопровода диаметром 219 мм в поселке Бина для строительства постройки на этой территории.

В ночные часы мужчина перекрыл подачу воды в магистральном водопроводе, разрубил 70-метровую часть трубопровода, и проложил новую линию диаметром 159 мм уже за пределами строительного участка. Этой же ночью он начал строительство частного дома на территории водопровода.

В результате этих действий без воды остались исправительное учреждение, пятиэтажные жилые дома и частные дома, расположенные в этом районе.

При участии сотрудников правоохранительных органов бригады и техника "Азерсу" снесла постройку. В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденного трубопровода для восстановления водоснабжения. На этот период подача воды в исправительное учреждение, здание и частные дома обеспечивалась за счет альтернативных источников.

"Азерсу" обратилось в правоохранительные органы для расследования данного факта.