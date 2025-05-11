О нас

Железнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама будет функционировать как единый транспортный узел

Железнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама будет функционировать как единый транспортный узел Обновленная железнодорожная станция и автовокзал Агдама будут обслуживать от 800 до 1 000 и от 1 300 до 1 500 пассажиров в день соответственно.
Инфраструктура
11 мая 2025 г. 14:09
Железнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама будет функционировать как единый транспортный узел

Обновленная железнодорожная станция и автовокзал Агдама будут обслуживать от 800 до 1 000 и от 1 300 до 1 500 пассажиров в день соответственно.

Об этом сотруднику Report в Агдаме сообщил ведущий специалист отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, оба объекта построены в рамках стратегического инфраструктурного проекта, соответствующего современному статусу города Агдам:
"Оба пассажирских транспортных комплекса полностью соответствуют современным стандартам и высоким требованиям. Железнодорожный вокзал сможет ежедневно обслуживать 800–1 000 пассажиров, а автовокзал — 1 300–1 500. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.

На инфраструктурном объекте площадью около 8 гектаров созданы все необходимые помещения, в том числе залы ожидания, билетные кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, рестораны и зоны отдыха".

Б. Гаджиев добавил, что впервые в Азербайджане для пассажиров построена закрытая платформа длиной 300 метров:

"Созданы специальные условия для удобного доступа пассажиров как к железнодорожной платформе, так и к остановочным пунктам для автобусов".

Также на территории комплекса предусмотрена современная автостоянка:

"В комплексе построены сервисные здания для различных видов транспорта и пассажирская платформа. Здесь предусмотрены наземные парковки для личного, среднего и крупногабаритного транспорта, перроны для автобусов междугородных и внутригородских маршрутов, велостоянки, парк и зарядные станции для электромобилей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksi vahid nəqliyyat qovşağı kimi fəaliyyət göstərəcək

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi