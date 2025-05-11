Железнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама будет функционировать как единый транспортный узел

Обновленная железнодорожная станция и автовокзал Агдама будут обслуживать от 800 до 1 000 и от 1 300 до 1 500 пассажиров в день соответственно.

Обновленная железнодорожная станция и автовокзал Агдама будут обслуживать от 800 до 1 000 и от 1 300 до 1 500 пассажиров в день соответственно.

Об этом сотруднику Report в Агдаме сообщил ведущий специалист отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, оба объекта построены в рамках стратегического инфраструктурного проекта, соответствующего современному статусу города Агдам:

"Оба пассажирских транспортных комплекса полностью соответствуют современным стандартам и высоким требованиям. Железнодорожный вокзал сможет ежедневно обслуживать 800–1 000 пассажиров, а автовокзал — 1 300–1 500. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.



На инфраструктурном объекте площадью около 8 гектаров созданы все необходимые помещения, в том числе залы ожидания, билетные кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, рестораны и зоны отдыха".

Б. Гаджиев добавил, что впервые в Азербайджане для пассажиров построена закрытая платформа длиной 300 метров:

"Созданы специальные условия для удобного доступа пассажиров как к железнодорожной платформе, так и к остановочным пунктам для автобусов".

Также на территории комплекса предусмотрена современная автостоянка:

"В комплексе построены сервисные здания для различных видов транспорта и пассажирская платформа. Здесь предусмотрены наземные парковки для личного, среднего и крупногабаритного транспорта, перроны для автобусов междугородных и внутригородских маршрутов, велостоянки, парк и зарядные станции для электромобилей".