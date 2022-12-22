Железнодорожные тарифы в Великобритании обновят 10-летний рекорд

Тарифы на железнодорожных дорогах в Великобритании вырастут в марте 2023 года на рекордные за 10 лет 5,9%.

Тарифы на железнодорожных дорогах в Великобритании вырастут в марте 2023 года на рекордные за 10 лет 5,9%.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета Telegraph.

"Железнодорожные тарифы увеличатся на 5,9% в следующем году… Сегодняшнее повышение самое большое с 2012 года, когда (тарифы были повышены) на 6,2%", - говорится в сообщении издания.

При этом рост цен на тарифы стал рекордным даже несмотря на изменение способа повышения цен. С момента приватизации железных дорог более 25 лет назад регулируемые железнодорожные тарифы повышались в соответствии с инфляцией, и отмечаемое увеличение стоимости проездов никогда не было выше или ниже индекса розничных цен более чем на 1%, говорится в заявлении, распространенном в четверг британским правительством.

В этом году власти провели "крупнейшее вмешательство в истории" и решили ограничить максимальный порог роста цен на уровне в 5,9%. Это на 6,4% ниже, чем зафиксированный в этом году индекс потребительских цен, и соответствует среднему росту доходов населения в июле 2022 года. Без такого вмешательства цены на железнодорожные тарифы увеличились бы на 12,3%, сказано в документе.

Изменения вступят в силу 5 марта 2023 года, отмечается в заявлении.