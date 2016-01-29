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    ​Железнодорожные поезда на границе Азербайджана будут проверяться без их остановки

    С 1 февраля на границе будет запущено специальное оборудование

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ С 1 февраля на двух основных железнодорожных въездах Азербайджана будет запущено специальное оборудование. Данное оборудование обеспечит проверку грузов в вагонах без остановки поезда. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

    По словам А.Алиева, оборудование уже установлено на въездах: "С этого года мы изменили таможенную политику. С 1 января мы перешли на политику free trade - свободной торговли. Этот шаг предпринят для защиты внутреннего производителя". 

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