​Железнодорожные поезда на границе Азербайджана будут проверяться без их остановки

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ С 1 февраля на двух основных железнодорожных въездах Азербайджана будет запущено специальное оборудование. Данное оборудование обеспечит проверку грузов в вагонах без остановки поезда. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

По словам А.Алиева, оборудование уже установлено на въездах: "С этого года мы изменили таможенную политику. С 1 января мы перешли на политику free trade - свободной торговли. Этот шаг предпринят для защиты внутреннего производителя".