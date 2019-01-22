Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане снизились

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году по железным дорогам Азербайджана перевезено 13,7 млн тонн грузов, 2 785,4 тыс. пассажиров.
Как сообщает Report, по данным Госкомстата, это соответственно на 5,7% меньше и на 11,8% больше, чем в 2017 году.
В прошлом году в среднем погружено 338 вагонов и разгружено 411 вагонов в сутки.
В северном направлении объем погрузочных работ составил 12,7 тыс. тонн, в западном – 5,4 тыс. тонн, в южном – 0,8 тыс. тонн в сутки.
Aynur BayramovaАвтор новости