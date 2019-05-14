Железнодорожное сообщение с Брюсселем обесточено из-за вандалов

Железнодорожное сообщение с Брюсселем во вторник утром оказалось полностью прервано в результате поджога установки, обеспечивающей электропитание путей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания RTL.

Со своей стороны Национальное общество железных дорог Бельгии сообщило, что железнодорожное сообщение со столицей королевства прервано на неопределенное время, по причине чего возможны задержка и отмена движения пригородных поездов.Не исключено, что обесточивание железнодорожного сообщения было совершено с целью хищения кабеля.По данным СМИ, вгоду суммарное время опоздания поездов в Бельгии из-за кражи железнодорожного кабеля составило почтисуток. На территории Бельгии в прошлом году хищение железнодорожного кабеля совершалось более чем в три раза чаще, чем в-м:случаев противИз-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel — начала вгоду заменять на путях медный кабель на алюминиевый.В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Восточной Европы и Западных Балкан.