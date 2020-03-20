Грузовые вагоны лидера инновационного вагоностроения РФ выйдут на сеть Азербайджана

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК) - лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520», выходит на железнодорожный рынок Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на корпорацию, подписаны два договора на поставку первых для железных дорог Азербайджана вагонов тихвинского производства на тележках 25 тонн/сил с операторами ПОО «Союзконтакт-Транс» и ООО «АТУ ТРАНС».

В адрес «Союзконтакт-Транс» до конца II квартала 2020 года будет отгружено 40 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола, в адрес «АТУ ТРАНС» в тот же период будет направлено 18 вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов, а до конца III квартала - 5 крытых вагонов.

Вагон-хоппер модели 19-9549 оптимален для перевозок широкой номенклатуры зерновых грузов. Увеличенный до 120 м3 объем кузова и тележки с осевой нагрузкой 25 тонн/сил позволяют использовать полную грузоподъемность вагона (76 тонны), обеспечивая дополнительную перевозку до 6 тонн груза по сравнению с типовыми вагонами. Таким образом, оператор может повысить эффективность своих перевозок и сократить потребный парк до 15%, уменьшив расходы на его содержание и на транспортировку груза. Вагон оборудован пятью загрузочными люками, которые обеспечивают равномерное распределение груза в кузове и сокращают время на погрузку.

Крытый вагон модели 11-6874 характеризуется увеличенным объемом кузова 175 м3 и повышенной до 73 тонн грузоподъемностью, что в сравнении с показателями типового подвижного состава позволяет дополнительно перевозить более 5 тонн груза в каждом вагоне. Модель 11-6874 отличается наиболее сбалансированным на рынке сочетанием технических характеристик для перевозки широкой номенклатуры грузов. Исполнение вагона предполагает наличие верхних и боковых погрузочных люков, что дополнительно обеспечивает быструю и легкую загрузку сыпучих грузов.

Платформа для перевозки леса модели 13-6895 (60 футов) позволяет увеличить погрузку в вагон на 30-40% по сравнению с типовыми аналогами, оставаясь в короткобазном тарифе, благодаря повышенной грузоподъемности 72,5 тонны и погрузочной длине 18 850 мм. Боковые стойки постоянного сечения сокращают «паразитный» объем при перевозке пакетированного груза и предотвращают его повреждение при погрузочно-разгрузочных работах. Конструкция настила пола повышает удобство очистки платформы и препятствует попаданию остатков груза в межрельсовое пространство.

На пространстве 1520 организована система проведения текущих отцепочных и плановых ремонтов грузовых вагонов тихвинского производства, а также созданы склады с необходимым оборотом запасных частей и комплектующих.

«Импортные и транзитные перевозки зерна на территории Азербайджана активно наращивают свои обороты. Наша компания держит руку на пульсе и стремится быть в центре нового тренда на увеличение зерновых перевозок по железной дороге. По рекомендации нашего российского партнера «Сим-Транс Групп», мы приобрели вагоны на тележках 25 тонн/сил тихвинского производства, которые могут помочь нам занять лучшие позиции на конкурентном рынке», - сказал Ильяс Сафаров, генеральный директор ПОО «Союзконтакт-Транс».

«Вагоны 25 тонн/сил появились на пространстве 1 520 несколько лет назад. Надежность, повышенная погрузка, оптимизированные затраты на перевозку грузов и обслуживание подвижного состава уже стали визитной карточкой тихвинских вагонов. Скоро мы увидим все преимущества вагонов нового поколения в работе на территории Азербайджана, в частности, в парке нашей компании», - подчеркнул Рафиг Шихамиров, генеральный директор ООО «АТУ ТРАНС».

Отметим, что НПК ОВК - железнодорожный холдинг, который является интегрированным провайдером в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.