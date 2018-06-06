Железнодорожная станция Эйбат ликвидирована

6 июня, 2018 19:41

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации железнодорожной станции Эйбат, расположенной на территории Гарадагского района города Баку. Как сообщает Report, на прилегающем к железнодорожной станции Эйбат участке, расположенном на территории Гарадагского района города Баку, построена отвечающая международным стандартам железнодорожная станция, обладающая обширной территорией и современной инфраструктурой, оснащенная новыми информационно-коммуникационными технологиями. Согласно распоряжению, железнодорожная станция Эйбат, расположенная на территории Гарадагского района города Баку, ликвидирована. Новопостроенная железнодорожная станция названа "Абшерон".