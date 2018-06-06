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    Железнодорожная станция Эйбат ликвидирована

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации железнодорожной станции Эйбат, расположенной на территории Гарадагского района города Баку. 

    Как сообщает Report, на прилегающем к железнодорожной станции Эйбат участке, расположенном на территории Гарадагского района города Баку, построена отвечающая международным стандартам железнодорожная станция, обладающая обширной территорией и современной инфраструктурой, оснащенная новыми информационно-коммуникационными технологиями. 

    Согласно распоряжению, железнодорожная станция Эйбат, расположенная на территории Гарадагского района города Баку, ликвидирована. Новопостроенная железнодорожная станция названа "Абшерон".

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