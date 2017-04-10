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    Железнодорожная миссия Всемирного банка прибыла в Баку

    Визит продлится до 18 апреля

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Начался визит в Азербайджан миссии Всемирного банка (ВБ) по железнодорожному транспорту. 

    Как сообщает Report, миссию возглавляет куратор "Проекта поддержки железнодорожного транспорта и торговли в Азербайджане" Жак Бюре.

    По информации, визит продлится до 18 апреля. Члены миссии встретятся с представителями комиссии, в которую входят министр финансов Самир Шарифов и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов. В то же время гости проведут встречи с представителями других структур, входящих в экономический блок правительства.

    Отметим, что общая стоимость "Проекта поддержки железнодорожного транспорта и торговли в Азербайджане" составляет 750 млн долларов, из которых 220 млн долларов выделено Азербайджану ВБ. 

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