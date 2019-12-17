Глава АЖД: Мы должны сдать железнодорожную линию в Габалу до следующего туристического сезона

Протяженность железнодорожной линии от железнодорожной станции Ляки до Габалинского района составляет 43 км, включая станционные пути - 46 км.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан”.

"На территории есть зона оползня, поэтому работы много. Но мы должны ввести железнодорожную линию в эксплуатацию до следующего туристического сезона. Речь идет не только о строительстве линии. Надо построить станцию, проложить линии электропередач, установить сигнальные системы. Хоть и сложно, но у нас есть для этого время, финансы и сила воли", - сказал он.