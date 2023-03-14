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Железная дорога в праздники добавит вечерний рейс поезда по маршруту Баку-Агстафа

Железная дорога в праздники добавит вечерний рейс поезда по маршруту Баку-Агстафа 18:18
Инфраструктура
14 марта 2023 г. 19:15
Железная дорога в праздники добавит вечерний рейс поезда по маршруту Баку-Агстафа

На 18 марта в связи с началом праздничной недели Новруз-байрам будет осуществлен дополнительный вечерний рейс поезда по маршруту Баку-Агстафа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"Поезд, отправляющийся в Агстафу 18 марта с Бакинского железнодорожного вокзала в 17:00, прибудет в пункт назначения в 21:55," - говорится в сообщении.

Напомним, что 18 марта первый рейс скоростным поездом в Агстафу отправится в 08:25 и прибудет по месту назначения в 13:20, второй рейс отправится в 08:45, прибудет в Агстафу 13:40.

Время в пути скоростного пассажирского поезда из Баку в Агстафу составляет 4 часа 55 минут.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa marşrutu üzrə sərnişin daşımaları üçün axşam reysi təyin edilib

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