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Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет построена в течение 5 лет

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет построена в течение 5 лет В течение пяти лет будет построена железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Инфраструктура
26 сентября 2024 г. 11:42
Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет построена в течение 5 лет

В течение пяти лет будет построена железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил председатель Кабмина Акылбек Жапаров в ходе международного научно-практической конференции "Развитие экономической мысли: исследования и решения".

Жапаров напомнил, что уже началась реализация этого крупного проекта. Кыргызстан находится в тупике и не соединен транзитными путями с миллиардным рынком Китая.

"Перспективы откроются после завершения строительства железной дороги. По нашим оценкам, в течение ближайших пяти лет она будет построена", - сказал он.

Протяженность маршрута составит свыше 450 км, который соединит железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а далее пройдет через Туркменистан, Иран и Турцию. Он свяжет эти страны с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы Нового шелкового пути (Евразийский сухопутный мост).

Стоимость строительства железнодорожной магистрали по территории Кыргызстана оценивается в 1,34 млрд долларов. Поскольку у Кыргызстана нет собственных источников финансирования данной магистрали, предполагается, что строительство будет вестись на деньги китайской стороны. Уточненная стоимость проекта составляет около 8 млрд долларов.

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