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Железная дорога Карс-Нахчыван может стать новой веткой Среднего коридора

Железная дорога Карс-Нахчыван может стать новой веткой Среднего коридора План строительства железной дороги Карс - Нахчыван следует рассматривать как создание новой ветви Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).
Инфраструктура
21 декабря 2023 г. 11:40
Железная дорога Карс-Нахчыван может стать новой веткой Среднего коридора

План строительства железной дороги Карс - Нахчыван следует рассматривать как создание новой ветви Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что дорога, которая пройдет через Зангилан, Иран, Нахчыван и снова через территорию Турции, в качестве альтернативы еще больше укрепит наше партнерство в транспортной сфере.

Министр подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в проекте Среднего коридора как надежного торгового пути, соединяющего Восток и Запад.

"Транспортные коридоры, проходящие через нашу страну по Среднему коридору, Бакинский морской торговый порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты являются самыми короткими и важными для перевозки грузов из Азербайджана, Турции в Европу и в обратном направлении.

Будучи активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан за счет собственных средств инвестировал в инфраструктурные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом", - сказал М. Джаббаров.

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Версия на английском языке Kars-Nakhchivan railway may become new branch of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Qars-Naxçıvan dəmir yolu Orta Dəhlizin yeni bir qolu ola bilər

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