Железная дорога Карс-Нахчыван может стать новой веткой Среднего коридора

План строительства железной дороги Карс - Нахчыван следует рассматривать как создание новой ветви Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

План строительства железной дороги Карс - Нахчыван следует рассматривать как создание новой ветви Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

Он отметил, что дорога, которая пройдет через Зангилан, Иран, Нахчыван и снова через территорию Турции, в качестве альтернативы еще больше укрепит наше партнерство в транспортной сфере.

Министр подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в проекте Среднего коридора как надежного торгового пути, соединяющего Восток и Запад.

"Транспортные коридоры, проходящие через нашу страну по Среднему коридору, Бакинский морской торговый порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты являются самыми короткими и важными для перевозки грузов из Азербайджана, Турции в Европу и в обратном направлении.

Будучи активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан за счет собственных средств инвестировал в инфраструктурные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом", - сказал М. Джаббаров.