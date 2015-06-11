Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс может стать новым грузовым маршрутом для Узбекистана в Европу

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Узбекистан рассматривает возможность использования трех новых транспортных коридоров, в том числе и железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс, для диверсификации грузовых маршрутов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ut.uz, об этом заявил начальник управления транспортного обеспечения министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Даврон Ходжаев на международной конференции "Транспортный коридор Узбекистан-Латвия-страны ЕС", прошедшей в Ташкенте.

"В результате диверсификации транспортных маршрутов транспортировка грузов из Узбекистана осуществляется по девяти направлениям, и уже рассматривается возможность использования трех новых транспортных коридоров", - заявил Д.Ходжаев.

"Первый коридор в направлении стран Европы по новому железнодорожному пути Баку-Ахалкалаки-Карс. Другое очень актуальное направление в Китай и Юго-восточную Азию (ЮВА) через логистический центр «Хоргос». И третий коридор в направление стран Европы через турецкий порт Мерсин транзитом через Туркменистан, Иран и Турцию", - отметил начальник управления.