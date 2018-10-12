Железная дорога Баку-Сумгайыт не будет пересекаться с автотрассой

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "На кольцевой дороге Баку-Сумгайыт протяженность дороги в одном направлении составляет 42 км, в обратном - 47 км".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"На кольцевой дороге будет 14 станций. Объем пассажироперевозок составит около 30 тыс. человек. Здесь будут курсировать 7 пар поездов. Их число может меняться. От Баку до Сумгайыта расположено около 20 подземных и наземных переходов. После аварии в Бине мы решили изменить уровень одной из проложенных на одной и той же территории автомобильной и железной дорог. Это может быть мост или туннель", - сказал он.