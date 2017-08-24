Железная дорога Астара - Астара будет запущена через полгода

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Железная дорога Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), построенная в рамках проекта международного транспортного коридора Север-Юг, начнет функционировать через 6 месяцев. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сказал замдиректора Иранских железных дорог Нуруллах Бираванд.

Отметим, что Азербайджан инвестирует в проект 60 млн долларов.

Напомним, что Россия, Иран и Индия 12 сентября 2000 года заключили в Санкт-Петербурге соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года. Первоначально по коридору Север-Юг планируется перевозить 6 млн тонн грузов в год. В последующие годы эти объемы будут доведены до 15-20 млн тонн в год.