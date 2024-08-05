Жээнбек Кулубаев: Средний коридор может ускорить транзит грузов в Европу

Кыргызстан рассматривает Средний коридор в качестве альтернативного маршрута для транзита грузов в Европу.

Кыргызстан рассматривает Средний коридор в качестве альтернативного маршрута для транзита грузов в Европу.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции по итогам деятельности министерства в первом полугодии 2024 года.

"В условиях закрытия российского коридора транспортировка и транзит грузов в Европу стали значительно сложнее. В настоящее время весь грузопоток идет через южный коридор: грузы отправляются в Иран, затем в Турцию и далее в Европу, а обратно аналогичным маршрутом.



Однако рассматриваются альтернативные маршруты, которые могли бы ускорить процесс транспортировки. Один из них — Средний коридор, который проходит через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Кавказ", - сказал министр.



По его словам, эти проекты активно обсуждаются с европейскими партнерами и странами Центральной Азии.



"Партнеры готовы работать совместно в этом направлении, чтобы облегчить процесс транспортировки и увеличить торговлю в регионе. Это также может привлечь инвестиции от дальних партнеров. Использование данной платформы выгодно как для стран Центральной Азии, так и для нас, так как позволяет выступать как единый рынок и способствовать совместному развитию региона",- сказал Ж.Кулубаев.



Отметим, что Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. В 2023 году по этому маршруту перевезено 2,7 млн тонн грузов (рост на 86% к 2022 году), в 2024 году грузопоток может превысить 4 млн тонн.