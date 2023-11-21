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Жапаров: Проект "Один пояс-один путь" обеспечит Кыргызстану выход к морю

Жапаров: Проект "Один пояс-один путь" обеспечит Кыргызстану выход к морю Проект "Один пояс-один путь" позволит обеспечить Кыргызстану выход к морю.
Инфраструктура
21 ноября 2023 г. 11:08
Жапаров: Проект Один пояс-один путь обеспечит Кыргызстану выход к морю

Проект "Один пояс-один путь" позволит обеспечить Кыргызстану выход к морю.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что у Кыргызстана близкие отношения с Китаем, протяженность общей границы составляет больше тысячи километров.

"Мы одними из первых поддержали проект "Один пояс-один путь", потому что дорога будет проходить через Кыргызстан", - сказал Жапаров.

Он напомнил, что у республики есть железнодорожное и автомобильное сообщение с Казахстаном и Россией, но нет выхода к морю.

"Мы хотим таким образом организовать этот выход, построив железную дорогу Китай -Кыргызстан-Узбекистан. Кроме того, у нас нет железной дороги, соединяющей юг и север страны. Мы хотим построить ветку Балыкчи-Кочкор-Кара-Кече до Макмала. Если наладим железнодорожное сообщение с Китаем, Узбекистаном и реализуем этот проект, то обеспечим себе выход к Персидскому заливу и Каспийскому морю, а также к другим портам. Именно поэтому мы поддержали проект", - отметил президент.

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Версия на английском языке Japarov: Belt and Road Initiative project to provide Kyrgyzstan with access to sea

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