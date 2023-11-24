О нас

Жапаров: Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для роста перевозок

Жапаров: Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для роста перевозок Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский международный транспортный коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 16:35
Жапаров: Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для роста перевозок

Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский международный транспортный коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом президент Садыр Жапаров заявил в ходе выступления на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, необходимо поощрять увеличение объема мультимодальных транспортных перевозок, создавать для этого благоприятные условия, в том числе путем гармонизации правовых режимов.

Жапаров также отметил, что актуальной для Кыргызстана остается необходимость диверсификации международных транспортных коридоров. Это позволит уменьшить зависимость от одного или нескольких транзитных маршрутов, создаст условия для улучшения экономической стабильности, безопасности и сократит риски при транспортировке грузов и пассажиров.

В целом, для региона Центральной Азии особую значимость приобретает стратегический проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот мегапроект поможет вывести регион из транспортного тупика, расширит географию перевозок.

Он отметил, что ведется работа по организации и осуществлению перевозок грузов по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция и далее в европейские страны, а также по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и далее в Саудовскую Аравию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите СПЕКА
24 ноября 2023 г. 15:10
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии
23 ноября 2023 г. 21:28
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
Президент утвердил План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров
23 ноября 2023 г. 19:47
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН
23 ноября 2023 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии выставки стран СПЕКА
22 ноября 2023 г. 21:31
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?
22 ноября 2023 г. 20:07
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
Госкомитет прокомментировал вопрос переселения в Ханкенди
22 ноября 2023 г. 17:41
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
Докерти: Возможность обсудить региональные вопросы с Ильхамом Алиевым - большая честь
22 ноября 2023 г. 17:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi