Жапаров: Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский коридор для роста перевозок

Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский международный транспортный коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан.

Кыргызстан намерен использовать Транскаспийский международный транспортный коридор для автомобильных и железнодорожных перевозок грузов из Кыргызстана и Китая в страны Европы, Грузию, Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом президент Садыр Жапаров заявил в ходе выступления на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, необходимо поощрять увеличение объема мультимодальных транспортных перевозок, создавать для этого благоприятные условия, в том числе путем гармонизации правовых режимов.

Жапаров также отметил, что актуальной для Кыргызстана остается необходимость диверсификации международных транспортных коридоров. Это позволит уменьшить зависимость от одного или нескольких транзитных маршрутов, создаст условия для улучшения экономической стабильности, безопасности и сократит риски при транспортировке грузов и пассажиров.

В целом, для региона Центральной Азии особую значимость приобретает стратегический проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот мегапроект поможет вывести регион из транспортного тупика, расширит географию перевозок.

Он отметил, что ведется работа по организации и осуществлению перевозок грузов по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция и далее в европейские страны, а также по маршруту Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и далее в Саудовскую Аравию.