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Ж/д сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая

Ж/д сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая Железнодорожное пассажирское сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая 2025 года.
Инфраструктура
18 февраля 2025 г. 16:01
Ж/д сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая

Железнодорожное пассажирское сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая 2025 года.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и вице-премьера Грузии Левана Давиташвили.

"Это железнодорожное сообщение очень важно для нашего туристического сектора. На встрече с азербайджанским коллегой мы также обсудили прогнозы по грузоперевозкам на этот год. Наша главная цель - быть более конкурентоспособными на региональном и международном уровне при максимальной координации", - отметил Давиташвили.

Стороны также обсудили завершение в текущем году проекта расширения железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и создание совместного предприятия по ее управлению. Особое внимание уделено развитию Среднего коридора и мерам по привлечению дополнительных грузов.

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Версия на английском языке Railway service between Azerbaijan, Georgia may resume from May 1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Gürcüstan arasında dəmir yolu ilə sərnişin daşınması mayın 1-dən bərpa oluna bilər

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