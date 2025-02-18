Ж/д сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая

Железнодорожное пассажирское сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая 2025 года.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Азербайджаном и Грузией могут возобновить с 1 мая 2025 года.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и вице-премьера Грузии Левана Давиташвили.

"Это железнодорожное сообщение очень важно для нашего туристического сектора. На встрече с азербайджанским коллегой мы также обсудили прогнозы по грузоперевозкам на этот год. Наша главная цель - быть более конкурентоспособными на региональном и международном уровне при максимальной координации", - отметил Давиташвили.

Стороны также обсудили завершение в текущем году проекта расширения железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и создание совместного предприятия по ее управлению. Особое внимание уделено развитию Среднего коридора и мерам по привлечению дополнительных грузов.