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Ырысбек Бариев: Маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан способствует развитию потенциала Среднего коридора

Ырысбек Бариев: Маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан способствует развитию потенциала Среднего коридора Развитие железнодорожного сообщения Китай – Кыргызстан – Узбекистан способствует раскрытию потенциала Среднего коридора.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 19:30
Ырысбек Бариев: Маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан способствует развитию потенциала Среднего коридора

Развитие железнодорожного сообщения Китай – Кыргызстан – Узбекистан способствует развитию потенциала Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом замминистра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Ырысбек Бариев сказал на международной конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

По его словам, упомянутый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста в Азии, обеспечит доступ к рынкам Юго-Восточной и Западной Азии, а также стран Ближнего Востока: "Маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию, и далее в страны Евросоюза".

Замминистра отметил, что данный проект предоставит возможность укрепить межрегиональные связи, что соответствует целям стран Центральной Азии по диверсификации транспортных маршрутов и повышению конкурентоспособности регионов в роли международного транспортного транзитного хаба.

"Кроме того, в настоящее время Кыргызстан разрабатывает разветвление Среднего коридора. Проект охватывает Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, порт Туркменбаши, порт Азербайджан, Турцию, Европу и порт Астраханской области", - добавил он.

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