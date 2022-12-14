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AYNA: Азербайджанские грузовики пропущены через границу в Беларусь

AYNA: Азербайджанские грузовики пропущены через границу в Беларусь Восемь транспортных средств, принадлежащих азербайджанским перевозчикам, были пропущены через границу в Беларусь.
Инфраструктура
14 декабря 2022 г. 20:12
AYNA: Азербайджанские грузовики пропущены через границу в Беларусь

Восемь транспортных средств, принадлежащих азербайджанским перевозчикам, были пропущены через границу в Беларусь.

Об этом в ответ на запрос Report о том, что азербайджанские грузовики не пропускаются российскими пограничниками в Беларусь сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

"Официального обращения к перевозчикам или водителям в связи с задержанием азербайджанских грузовиков на российско-белорусской государственной границе с пограничного пункта пропуска не поступало.

8 транспортных средств, принадлежащих азербайджанским перевозчикам, были задержаны на границе за попытку пересечь границу без груза. От них потребовали документы с указанием пункта погрузки. Все необходимые документы были предоставлены, и грузовики были пропущены через границу. Транспортные средства уже находятся на территории Беларуси", - сообщили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "Azərbaycan daşıyıcılarına məxsus 8 nəqliyyat vasitəsi sərhəddən Belarusa buraxılıb"

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