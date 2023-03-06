О нас

Земляные работы в Лачынском аэропорту завершены на 37%

Земляные работы в Лачынском аэропорту завершены на 37% Буровые земляные работы в рамках строительства взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, перрона, терминала и вспомогательных зданий в международном аэропорту Лачына завершены на 37%.
Инфраструктура
6 марта 2023 г. 12:06
Земляные работы в Лачынском аэропорту завершены на 37%

Буровые земляные работы в рамках строительства взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, перрона, терминала и вспомогательных зданий в международном аэропорту Лачына завершены на 37%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, проходящем в международном аэропорту Физули.

По его словам, также готова часть железной дороги Барда-Агдам: "Выполнены 66% работ на дороге протяженностью 47 км".

"На освобожденных от оккупации территориях также прокладываются 18 дорог общей протяженностью 2,2 тыс. километров. Часть дорог планируется сдать в эксплуатацию в этом году", - отметил замминистра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laçın aeroportunda torpaq qazma işlərinin 37 %-i icra edilib

Самое читаемое

Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi