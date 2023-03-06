Земляные работы в Лачынском аэропорту завершены на 37%

Буровые земляные работы в рамках строительства взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, перрона, терминала и вспомогательных зданий в международном аэропорту Лачына завершены на 37%.

Буровые земляные работы в рамках строительства взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, перрона, терминала и вспомогательных зданий в международном аэропорту Лачына завершены на 37%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов на заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, проходящем в международном аэропорту Физули.

По его словам, также готова часть железной дороги Барда-Агдам: "Выполнены 66% работ на дороге протяженностью 47 км".

"На освобожденных от оккупации территориях также прокладываются 18 дорог общей протяженностью 2,2 тыс. километров. Часть дорог планируется сдать в эксплуатацию в этом году", - отметил замминистра.