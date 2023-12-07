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Землетрясение не нанесло ущерб дорожной инфраструктуре Азербайджана

Землетрясение не нанесло ущерб дорожной инфраструктуре Азербайджана Дорожная инфраструктура Азербайджана в результате произошедшего сегодня в Каспийском море землетрясения не пострадала.
Инфраструктура
7 декабря 2023 г. 15:52
Землетрясение не нанесло ущерб дорожной инфраструктуре Азербайджана

Дорожная инфраструктура Азербайджана в результате произошедшего сегодня в Каспийском море землетрясения не пострадала.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что специалисты ведомства осмотрели дорожную инфраструктуру и проверили состояние искусственных инженерных сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей и т.д.). Ожидается, что процесс проверки продолжится до конца дня.

7 декабря в 08:15:41 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 км.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda zəlzələ nəticəsində yol infrastrukturuna ziyan dəyməyib

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