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Земельные реформы в Карабахе будут опираться на международный опыт

Земельные реформы в Карабахе будут опираться на международный опыт Правительство Азербайджана изучит международный опыт в связи с проведением земельных реформ на освобожденных от оккупации территориях.
Инфраструктура
16 февраля 2023 г. 12:42
Земельные реформы в Карабахе будут опираться на международный опыт

Правительство Азербайджана изучит международный опыт в связи с проведением земельных реформ на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов на заседании рабочей группы по градостроительству, состоявшемся в городе Агдаме.

"В конце этого месяца большая делегация, состоящая из представителей госструктур, посетит Турцию и Израиль, где изучит опыт этих стран в сфере земельных реформ", - отметил Э.Гусейнов.

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Версия на английском языке Land reforms in Karabakh to be implemented based on international experience
Версия на азербайджанском языке Qarabağda torpaq islahatları beynəlxalq təcrübə əsasında həyata keçiriləcək

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