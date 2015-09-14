​Здание Бакинской высшей школы нефти будет сдано в эксплуатацию к концу года

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке строительство кампуса Бакинской высшей школы нефти (БВШН) продолжается. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на проходящем сегодня мероприятии по случаю начала нового учебного года в БВШН.

Р.Абдуллаев отметил, что здание кампуса будет сдано в эксплуатацию к концу года: "Хотя падение стоимости нефти создало проблемы для реализации некоторых проектов, строительство здания Бакинской высшей школы нефти продолжается. Студенты высшей школы будут обучаться в здании, имеющем материально-техническое оснащение".