​Завтра закрывается одна из центральных улиц Баку

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими 17-19 июня соревнованиями Гран-при Европы "Формула-1" вдоль Бакинского городского кольца устанавливаются трибуны.

Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, 2 июня стартуют работы по установке последней трибуны на круге "Азнефть".

По информации, в связи с этим в ночь с 1 по 2 июня с 01:00 будет ограничено движение на участке проспекта Нефтчиляр в направлении круга "Азнефть".

В связи со строительством трибуны на круге "Азнефть" на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Ниязи будет установлен временный круг. Проспект Нефтчиляр будет сужен до 13 м для транспортных средств, въезжающих со стороны поселка Баилово, и здесь будет обеспечено двустороннее движение. Ограничение будет снято 26 июня.