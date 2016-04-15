​Завтра закроется проспект Нефтяников

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit продолжает работы по подготовке к предстоящим в июне соревнованиям "Формула-1".

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ремонтно-строительные работы на центральных улицах столицы находятся на стадии завершения. Работы по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия стремительно продолжаются.

По этой причине с 06:00 16 апреля будет ограничено движение на участке проспекта Нефтяников от пересечения с улицей Расула Рзы до пересечения с улицей Пушкина. Ограничения будут сняты утром 18 апреля.