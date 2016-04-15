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    ​Завтра закроется проспект Нефтяников

    Ограничения будут сняты утром 18 апреля

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit продолжает работы по подготовке к предстоящим в июне соревнованиям "Формула-1". 

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, ремонтно-строительные работы на центральных улицах столицы находятся на стадии завершения. Работы по укладке верхнего слоя асфальтового покрытия стремительно продолжаются.

    По этой причине с 06:00 16 апреля будет ограничено движение на участке проспекта Нефтяников от пересечения с улицей Расула Рзы до пересечения с улицей Пушкина. Ограничения будут сняты утром 18 апреля. 

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