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    ​Завтра закроется еще одна из центральных улиц Баку

    Дорога закроется на ремонт

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 12 декабря, участок улицы Бюльбюля на пересечении улиц Хагани и Зарифы Алиевой будет закрыт на ремонтные работы по укладке асфальта.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    Ограничения на движение транспорта будут сняты в ночь с 13 по 14 декабря.

    По информации, ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к соревнованиям "Формула-1", которые пройдут в Баку в июне следующего года.  

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