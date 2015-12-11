​Завтра закроется еще одна из центральных улиц Баку

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 12 декабря, участок улицы Бюльбюля на пересечении улиц Хагани и Зарифы Алиевой будет закрыт на ремонтные работы по укладке асфальта.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Ограничения на движение транспорта будут сняты в ночь с 13 по 14 декабря.

По информации, ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к соревнованиям "Формула-1", которые пройдут в Баку в июне следующего года.